Con Sedili di Napoli ed Europa 2000 nasce Premio Columbus

Napoli, 16 gen. (askanews) - Le associazioni culturali "Sedili di Napoli" e "Europa 2000-Napoli nel Mondo" sostengono il progetto "Premio Columbus, Cittadino del Mondo", un'occasione per celebrare il lavoro e il sacrificio dei tanti partenopei emigrati nelle Americhe a partire dalla disgregazione del Regno delle Due Sicilie con l'Unità d'Italia. L'iniziativa, che sarà presentata oggi presso il Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore, nel cuore del Centro Antico dall'avvocato Franco Campana e dal presidente di "Sedili di Napoli Giuseppe Serroni, è un modo per richiamare le ultime generazioni dei napoletani che hanno contribuito alla crescita di paesi nel Nord e nel Sud del continente americano. Un concetto alla base della fondazione di "Europa 2000-Napoli nel Mondo", istituita il 12 ottobre del 1992 cinquecentesimo anniversario della scoperta della via del mare verso il continente americano.

"A questi compatrioti all'estero - spiega Campana - vogliamo offrire l'opportunità di rinsaldare le radici con la terra natia. In questa prospettiva vogliamo realizzare a Napoli un Osservatorio, un Monumento all'Emigrazione. Vogliamo anche istituire il premio Columbus". Dal canto suo Serroni annuncia che il legame tra gli emigrati e Napoli sarà simboleggiato "con un'opera d'arte in stile presepiale realizzato dagli artigiani di San Gregorio Armeno che aderiscono all'associazione Sedili di Napoli". "Il premio Columbus 2016 sarà consegnato all'avvocato Claudio Pasqualin - aggiunge Serroni - ambasciatore della cultura di Napoli nel mondo, per i suoi meriti sportivi in vista delle Universiadi che si terranno a Napoli nel 2019". Il premio è stato realizzato dai maestri artigiani presepiali Aldo Vucai ed Enrico Napolitano.