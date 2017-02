Comunità Parco del Gran Sasso domani elegge nuovo presidente

L'Aquila, 15 feb. (askanews) - La Comunità del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nell'assemblea di domani elegge il nuovo presidente. All'ordine del giorno anche il rilascio del parere al bilancio preventivo dell'Ente Parco per il 2017. Seguirà l'elezione del nuovo Presidente della Assemblea della Comunità del Parco.

La carica è stata ricoperta fino al giugno 2016 da Antonio Vincenzo Matarelli, ex sindaco di Calascio (L'Aquila) decaduto dall'incarico in quanto non riconfermato come sindaco nelle scorse elezioni amministrative. Le assemblee della Comunità del Parco sono convocate dal vice presidente Daniele Palumbi, sindaco di Torricella Sicura (Teramo). I lavori proseguiranno con la discussione sulla sperimentazione dei "Regolamenti per gli usi civici" per il pascolo all'interno del Parco, e termineranno con la nomina delle Commissioni di lavoro che opereranno nei prossimi anni. L'assemblea della Comunità del Parco era convocata per oggi alle ore in prima convocazione e per domani alle 15 in seconda convocazione, nella sede dell'Ente Parco in via del Convento ad Assergi (L'Aquila).