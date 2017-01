Comune liquida Roma Patrimonio, Centrale latte, Roma Energia

Farmacap non in elenco, ci sono Centro Ingrosso Fiori, AtLazio

Roma, 19 gen. (askanews) - La Giunta capitolina di Virginia Raggi non toccherà Farmacap, ma risultano in liquidazione altre partecipate dal Comune di Roma. Nella sintesi del Documento unico di programmazione presentata in Campidoglio dall'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo si parla di razionalizzazione e sviluppo delle società partecipate e di "liquidazione" di alcune specifiche partecipazioni: "Roma Patrimonio, Sar, Centrale del Latte, Roma Energia, Centro Ingrosso Fiori, AtLazio".