Comunali Palermo, Orlando: no listoni partito, ma liste civiche

Palermo, 10 feb. (askanews) - "Non ci saranno listoni. Avremo liste civiche. Avremo una pluralità di presenze in tutte le liste, nessuna delle quali sarà riconducibile a esperienze governative regionali e nazionali". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, incontrando la stampa a Palazzo delle Aquile, parlando delle elezioni comunali del capoluogo siciliano che si terranno il prossimo maggio.

"I cittadini scelgano senza condizionamenti ideologici o partitici - ha spiegato Orlando -. L'invito he faccio alle liste è quello di farsi un po' contaminare da me. Ho fatto qualche partito, ma ne ho sfasciati tanti".

Il sindaco ha poi aggiunto: "Voglio ringraziare tutte le forze politiche che riterranno di fare un passo indietro accettando una dimensione civica dell'esperienza palermitana. Qui non discutiamo dei prossimi governi del mondo, d'Europa, d'Italia o sicilia, discutiamo di una città che ha cambiato il proprio modello. Saranno 5 anni di primarie per scegliere il candidato sindaco del 2022. Il loro sarà un passo indietro per farne due in avanti tutti insieme".