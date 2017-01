Commissari Sanità Campania in Ospedale Nola: no inadempienze

Napoli, 11 gen. (askanews) - I commissari per il piano di rientro della sanità in Campania, Polimeni e D'Amario, hanno svolto una visita ispettiva nell'ospedale di Nola su mandato del ministro della salute Lorenzin. La visita, spiega una nota del Commissariato, c'è stata ieri, 10 gennaio, ed ha riguardato in particolare il pronto soccorso, compresa l'Obi e la Medicina d'urgenza, e altri settori connessi con il percorso di accettazione dei pazienti. Polimeni e D'Amario affermano che, da una prima analisi sul campo "non sembrano rilevarsi particolari inadempienze professionali nella gestione dei casi clinici trattati nella sera del 7 gennaio scorso, in quanto i sanitari si sono adoperati per gestire il percorso diagnostico-terapeutico con apparente appropriatezza ed efficacia". (segue)