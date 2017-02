Colomban, tra 2 mesi piano municipalizzate Roma. Saranno 10-12

Roma, 1 feb. (askanews) - "Tra uno-due mesi avremo pronti tutti i piani industriali, anche per l'Aula, delle società municipalizzate che rimarranno operative. Ne rimarranno 10-12, tra cui Roma metropolitane". Lo ha detto l'assessore capitolino alle Partecipate Massimo Colomban nella seduta odierna della Commissione Trasparenza presieduta dal consigliere capitolino del Pd Marco Palumbo.

"Roma ha circa una trentina di aziende, più una partecipazione in una cinquantina di Fondazioni e associazioni - ha concluso l'assessore - e stiamo valutando caso per caso sulla loro utilità per i cittadini e per Roma".