Codacons: ad oggi 5.188 contenzioni contro Comune per danni buche

Tempi medi per risarcimento: 6 anni e mezzo se si va in causa

Roma, 27 feb. (askanews) - Grazie ad una istanza d'accesso presentata dal Codacons, sono stati finalmente resi pubblici i dati ufficiali sugli incidenti provocati a Roma da buche stradali e disconnessioni dell'asfalto, e che hanno portato a richieste risarcitorie da parte degli automobilisti.

Le Assicurazioni di Roma, infatti, hanno fornito all'associazione tutti i numeri relativi alle pratiche di risarcimento intentate contro il Comune di Roma a seguito di sinistri causati dal dissesto stradale - mediante l'apposito Sportello di conciliazione di Roma Capitale o attraverso cause intentate in tribunale - gestite nel 2016. Ebbene, secondo quanto riferito dal Codacons le pratiche pendenti al 31.12.2016 sono in totale 5.188. Di queste 3.239 riguardano sinistri "non in causa", mentre 1.949 sono gli incidenti determinati da buche stradali che hanno portato ad una causa.(Segue)