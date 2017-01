Città Salute Torino, 1 medico su 6 ha capacità lavorative ridotte

Torino, 12 gen. (askanews) - Sarebbero circa 250 i medici con ridotte capacità lavorative all'interno dell'azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute di Torino. Rappresentano circa un sesto dei 1600 camici bianchi che lavorano nella più grande azienda sanitaria piemontese e una delle più grandi d'Europa, che comprende gli ospedali Molinette, Cto, Regina Margherita e Sant'Anna.

E' quanto risulta ad Askanews dall'accertamento interno voluto dalla direzione aziendale, e avviato un anno fa, teso a migliorare le condizioni di lavoro all'interno della struttura sanitaria e che, come anticipato nei giorni scorsi dalle pagine torinesi de La Repubblica, ha individuato circa 1450 dipendenti, compresi quindi infermieri, operatori sociosanitari, e amministrativi, con una capacità di lavoro limitata. Una forza lavoro che vale circa il 16% dei 9200 dipendenti complessivi a fronte di una media nazionale del 12%.

Gli obiettivi del "censimento" sono almeno tre: riportare le prescrizioni, vale a dire le disposizioni mediche che esonerano il dipendente da certi turni o da lavori particolarmente gravosi, a livello fisiologico, aggiornando anche situazioni non più attuali, dare indicazioni per una migliore distribuzione del lavoro che inevitabilmente sono oggi sbilanciate sui dipendenti "sani", e dettare nuove linee guida, utilizzabili non solo a livello locale, per la medicina del lavoro. "Non ci saranno visite fiscali", assicura ad Askanews una fonte ben informata, ma alcuni abusi già accertati, e in particolare il caso di un infermiere che lavorava in una struttura privata durante la sua indisponibilità nell'ospedale pubblico, è stato già segnalato alla Procura della repubblica di Torino.