Chiamparino, su Asti-Cuneo soluzione migliore è il confronto

Torino, 18 gen. (askanews) - "Il governo ha confermato quello che qualche mese fa avevo già avuto modo di anticipare durante un incontro ad Alba, credo anche io che la soluzione migliore debba essere individuata in un confronto con gli enti locali, confronto che, se siamo tutti d'accordo, la Regione cercherà di organizzare nel più breve tempo possibile": lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino dopo che il ministro delle infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio, ha riferito in aula di un progetto ragionevole e serio per completare il lotto autostradale Cuneo-Asti.