Chiamparino scrive a Delrio, fai sospendere aumenti Frecciarossa

Torino, 18 gen. (askanews) - Come annunciato, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha chiesto al ministro dei Trasporti Graziano Delrio di intervenire per far sospendere gli aumenti, previsti da febbraio, degli abbonamenti Torino-Milano sui Frecciarossa che colpiscono in particolar modo i pendolari. "In merito agli aumenti annunciati da Trenitalia sugi abbonamenti ad Alta Velocità Frecciarossa che colpiscono in maniera pesante i pendolari che da Torino si recano quotidianamente a Milano (E che tu stesso come apprendiamo da fonti giornalistiche, hai giudicato troppo elevati) - si legge nella lettera che Chiamparino ha invito al ministro e al capo di gabinetto del Ministero - ti chiedo a nome della Regione Piemonte di intervenire presso Trenitalia per ottenere la sospensione del provvedimento".

"E' evidente - prosegue Chiamparino - che, sia pur per definizione, si tratti di un servizio a mercato libero, non sfugge agli utenti il fatto che Tenitalia abbia come socio unico lo Stato italiano e quindi i contribuenti stessi. Gli aumenti tariffari sulla Torino-Milano, quantificabili nel 20% quelli per il settimanale a 5 giorni e del 35% per quello a sete giorni, sono fortemente penalizzanti per chi si reca nel capoluogo lombardo, per lavoro o per studio. Poco incide, per altro - scrive ancora Chiamparino - la dimnuzione ell'abbonamento in fasce orarie di morbida che rischia anzi di sembrare una beffa. In particolare ritengo anche poco piacevole aver appreso di questi aumenti non direttamente dall'operatore, ma dai comitati dei pendolari". "Auspico, così - conclude Chiamparino - come già fatto da autorevoli esponenti politici e istituzionali a livello locale e nazionale, un intervento del Tuo Ministero, così da concederci anche il tempo di rendere operativo il servizio di regionali Fast che andranno a sostituire in parte i Frecciabianca, la cui eliminiazione già sta penalizzando un'ampia fascia di pendolari piemontesi".