Chiamparino a fianco dei pendolari contro rincari Frecciarossa

Torino, 17 gen. (askanews) - Dopo le proteste per il previsto aumento da febbraio degli abbonamenti per sui treni Fracciarossa Torino-Milano anche la Regione Piemonte si schiera a fianco dei pendolari.

"Sapevamo solo che avrebbero diversificato gli abbonamenti, differenziando fra i 5 e i 7 giorni - commentano il presidente e Sergio Chiamparino e l'assessore ai Trasporti Francesco Balocco - Ma non eravamo certo stati avvisati di questi aumenti spropositati. Evidentemente l'obiettivo è quello di disincentivare i pendolari. perchè un aumento del 35% del settimanale, e del 20% del lunedì-venerdì, non può che voler dire tenere lontani i pendolari dal Frecciarossa".

L'assessore Balocco ha sentito questa mattina Barbara Morgante, ad di Trenitalia, preannunciandole che la Regione manderà una lettera a Renato Mazzoncini, ad di Ferrovie dello Stato e al Ministero dei Trasporti, in qualità di socio unico di FS: "Nella lettera chiederemo a Trenitalia di soprassedere a questi aumenti, che sono fuori da qualsiasi ragione economica e anche di buon senso, sottolineando che se l'azienda dovesse persistere nella sua posizione, ciò non favorirà certo il clima e il sistema di relazioni fra Regione e Trenitalia".

Impossibile per la Regione prevedere un sostegno economico diretto per gli abbonamenti Frecciarossa, ma l'assessorato ai Trasporti ricorda l'impegno nel rafforzare l'offerta dei regionali veloci, che attualmente offrono abbonamenti mensili che superano di poco i 100 euro. "Il nuovo servizio partirà entro marzo, e sarà competitivo sia per qualità che per velocità. A conti fatti, nella tratta Porta Nuova-Porta Garibaldi, il tempo di percorrenza di un regionale "fast" sarà inferiore a quello dei Frecciabianca", conclude Balocco.