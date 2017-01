Ceriscioli (Marche): neve e sisma catastrofe, serve mobilitazione

Roma, 18 gen. (askanews) - "E' una catastrofe perché all'emergenza che viviamo da agosto si è aggiunta la neve e le scosse di oggi creano una situazione catastrofica sulle strade. Il combinato neve e terremoto ha creato anche il rischio slavine, la mancanza di corrente elettrica mette in difficoltà migliaia di famiglie che non sanno dove stare, i sindaci chiedono mezzi per uscire dall'isolamento, alcune realtà soprattutto le frazioni, risultano isolate". Così in una nota Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche, che rivolge un appello alle Regioni, "specie quelle del nord che hanno competenze: servono mezzi e turbine per liberare i posti dalla neve alta, c'è il problema degli alberi caduti che intralciano il lavoro dei mezzi spalaneve, servono squadre per toglierli".

"E' poi importante che Enel - aggiunge - faccia di tutto per ripristinare la corrente elettrica e i sindaci abbiano in queste ore quale priorità il collocamento delle persone e portarle in posti caldi e sicuri per trascorrere la nottata. Si è mobilitato l'esercito e l'Anas a livello nazionale, facciamo presente che c'è davvero grande necessità ed è necessaria la massima mobilitazione".