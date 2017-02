Case della camorra trasformate in beni per ragazzi a rischio

Napoli, 2 feb. (askanews) - Erano nelle mani della camorra, da oggi vengono restituiti alla comunità. Tre immobili confiscati alla criminalità organizzata, due a Napoli e uno a Castellammare di Stabia, sono stati consegnati alle associazioni vincitrici di appositi bandi redatti dal Consorzio Sole, ente di cui la Città metropolitana di Napoli è capofila, per essere riutilizzati a fini sociali.

In uno dei due immobili situati nel capoluogo, quello di via Cumana, un appartamento parzialmente soppalcato di circa 60 metri quadri composto da due vani ed accessori, la Cooperativa Dis@net realizzerà un progetto formativo per bambini e ragazzi svantaggiati, mentre nell'altro, un appartamento in via Formale di circa 100 metri quadrati, l'Associazione "Muezzin" svilupperà il progetto "C.R.E. Cultura e Rieducazione Eterogenea" che prevede l'attivazione di uno spazio culturale, educativo e ludico per i bambini dei Quartieri Spagnoli, anche attraverso forme tradizionali e innovative di lavoro. (segue)