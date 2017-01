Case Ater Abruzzo: 3,7 mln lavori di manutenzione straordinaria

Pescara, 13 gen. (askanews) - Tre milioni e 700 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria nell'edilizia residenziale dell'Abruzzo per le case ATER. La Giunta regionale, ha appena licenziato il provvedimento su "Valorizzazione e messa in sicurezza degli alloggi Ater in via Salara Vecchia ed in via Caduti per Servizio nel comune di Pescara; adozione dei progetti di manutenzione straordinaria". L'iniziativa prevede un impegno finanziario di 3 milioni e 715.000 euro. "Il governo regionale - ha detto il presidente D'Alfonso sin dall'atto del suo insediamento, ha rivolto particolari premure al riordino, alla valorizzazione, all'efficientamento, alla messa in sicurezza, al recupero ed alla straordinaria manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale. È necessario assicurare e garantire il miglior decoro possibile a tutti gli alloggi Ater della regione Abruzzo, con particolare riferimento a quelli più densamente abitati, poiché siti in aree urbane delle maggiori città abruzzesi e occupati da persone anziane o portatori di handicap, raramente rese oggetto di puntuali interventi manutentivi". In particolare, il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria del complesso Ater in via Caduti per Servizio a Pescara per un costo complessivo di 2 milioni 465.000 euro e di interventi di manutenzione straordinaria del complesso Ater in via Salara Vecchia a Pescara per un costo complessivo di un milione e 250.000 euro.