Capodanno, Bergamo: successo Festa di Roma è bel segnale per Paese

Roma, 2 gen. (askanews) - "Tra le 22 del 31 dicembre 2016 alle 23 del 1 gennaio 2017 la città intera si è ripresa diritto a stare insieme in serenità, a scoprire con curiosità nuove forme di espressione, a vivere spazi sottraendoli al dominio delle macchine. Il clima di fiducia reciproca, costruito dall'immensità di romani e ospiti che hanno preso per mano e dato vita alla prima Festa di Roma, è una nitida risposta al clima di disincanto in cui la città è stata gettata danni di malaffare, cinismo e cecità politica". Lo scrive il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, in un post su Facebook.

"Il successo di ieri è un bel segnale per Roma e per il paese, non solo per i numeri imponenti, ma per la qualità nuova: nessuna tensione, bambini, ragazze, adulti e anziani insieme che sorridono e si parlano, senza sospetti per il colore della pelle di chi ci è al fianco, insieme per riprendersi la città e il diritto di avere fiducia nel futuro. È stata una giornata del tutto speciale e desidero ringraziare i tanti che l'hanno resa possibile", aggiunge l'assessore alla Cultura.

(Segue)