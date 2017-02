Campidoglio, sindaca Raggi sentita da pm in struttura protetta

Attesa comunicazione su Facebook in merito all'atto istruttorio

Roma, 2 feb. (askanews) - Viene sentita in una struttura protetta a disposizione della Procura di Roma la sindaca di Roma Virginia Raggi, indagata per abuso d'ufficio e falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla guida della direzione turismo. La prima cittadina, assistita dal suo legale, è interrogata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Francesco Dall'Olio. Secondo quanto si è appreso viene attesa una comunicazione pubblica, su facebook, al termine dell'incontro con i magistrati.