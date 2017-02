Roma, 3 feb. (askanews) - "Sapete che c'è un'indagine in corso. Ho già riferito quello che dovevo dire. Non ero a conoscenza di questa polizza. Mi hanno detto, abbiamo cercato di capire, che era uno strumento per fare investimenti. Non ne ero assolutamente a conoscenza". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, arrivando stamattina in Campidoglio.