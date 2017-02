Campidoglio, Raggi: ho sostegno M5S e non penso a dimissioni

Roma, 3 feb. (askanews) - "Ho il sostegno del movimento Cinque Stelle e non penso alle dimissioni". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al suo ingresso in Campidoglio. "Sapete che c'è un'indagine in corso. Ho già riferito quello che dovevo dire. Non ero a conoscenza di questa polizza. Mi hanno detto, abbiamo cercato di capire, che era uno strumento per fare investimenti. Non ne ero assolutamente a conoscenza", ha aggiunto la numero uno del Campidoglio ai giornalisti che le chiedevano dell'incontro ieri con il procuratore aggiunto Paolo Ielo e con il sostituto Francesco Dall'Olio.