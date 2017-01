Campidoglio: prosegue l'operazione Strade pulite

Roma, 25 gen. (askanews) - Prosegue a Roma il piano #StradePulite con nuovi interventi in calendario per febbraio e marzo 2017: le operazioni di spazzamento e pulizia approfondita saranno concentrate su alcune delle arterie principali della città.

Dal 30 gennaio al 3 febbraio verranno ripuliti entrambi i lati di via della Magliana, nel tratto da piazza Meucci a via Scarperia. Si prosegue con viale Marconi dal 6 al 10 febbraio, da piazzale della Radio a Lungotevere Pietra Papa. Nella settimana dal 13 al 17 febbraio sarà la volta di via Portuense, da via Quirino Maiorana a viale Colli Portuensi, mentre dal 20 febbraio al 3 marzo gli interventi in due tranche riguarderanno via Tuscolana, nei tratti da via Scribonio Curione a via Giulio Agricola e successivamente da via Giulio Agricola fino piazza Cinecittà, comprese piazza Ragusa e via della Stazione Tiburtina.

A marzo la pulizia delle strade coinvolgerà via Palmiro Togliatti, da via Prenestina a via Casilina (lato destro da lunedì 6 a venerdì 10 e lato sinistro da lunedì 13 a venerdì 17). Nella seconda metà del mese, dal 20 al 24, sarà il turno di via Trionfale, dal civico n. 7400 a via della Camilluccia, e infine di via Tiburtina che, dal 27 al 31, sarà ripulita da via Reti a via della Lega Lombarda.

I cittadini potranno consultare il cronoprogramma dettagliato nell'apposita sezione #StradePulite del portale di Roma Capitale.