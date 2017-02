Campidoglio: false parole attribuite a Raggi a colloquio Berdini

Roma, 9 feb. (askanews) - In merito agli articoli pubblicati da diverse testate giornalistiche il Campidoglio in una nota precisa che "le parole attribuite alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante e dopo il colloquio con l'assessore Paolo Berdini non sono mai state pronunciate. Le uniche dichiarazioni della sindaca sono quelle riportate nel comunicato stampa del Campidoglio e quelle rilasciate ieri ai giornalisti a margine della conferenza stampa presso la Camera di Commercio", conclude la nota.