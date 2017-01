Campidoglio: da oggi attivi varchi elettronici per Ztl Vam

Limitato accesso in città a veicoli lunghezza superiore a 7,5 metri

Roma, 14 gen. (askanews) - Da oggi sono attivi i varchi elettronici a presidio della Ztl VAM, che limita l'accesso in città ai veicoli di lunghezza superiore ai 7,5 metri. Lo comunica il Campidoglio in una nota. La Ztl VAM è attiva tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 5 alle 24.

Terminata la fase di pre-esercizio, i dispositivi consentono di sanzionare i bus turistici che accedono senza permesso alla Ztl VAM e gli altri veicoli di lunghezza superiore ai 7,5 metri per i quali non è già stata comunicata a Roma Servizi per la Mobilità la necessità di ingresso.

Fino al prossimo 30 aprile, infatti, in via provvisoria, i mezzi di grandi dimensioni, superiori ai 7,5 metri, destinati al trasporto merci, potranno accedere alla Ztl VAM segnalando - operazione che sarà sufficiente fare una sola volta in coincidenza con il primo accesso - esclusivamente la targa del mezzo all'indirizzo pec permessistica@pec.agenziamobilita.roma.it.