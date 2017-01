Campidoglio: con task force anti-buche a dicembre 400 interventi

Roma, 12 gen. (askanews) - Continua il lavoro della task force anti-buche potenziata dal Campidoglio ad inizi di dicembre con "squadre di controllo" in ogni Municipio per monitorare capillarmente le strade e la qualità dei lavori. Nello scorso mese sono state riparate oltre 400 buche.

Sono partiti lo scorso 5 dicembre i primi interventi per la manutenzione ordinaria delle strade di grande viabilità su tutto il territorio di Roma Capitale, in particolare nelle periferie. A febbraio inizieranno invece le attività di vero e proprio rifacimento del manto stradale dei tratti più disastrati delle principali arterie della città.

Nel pacchetto di azioni programmate per migliorare le condizioni della rete stradale e garantire maggiore sicurezza ai cittadini, particolarmente corpose sono quelle dedicate al pronto intervento per la riparazione delle buche: solo in due settimane, dal 15 al 31 dicembre 2016, ne sono già state riparate 410 nelle strade di competenza del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (Simu). Le zone coinvolte vanno dal centro alle periferie e comprendono, ad esempio,via Casal di Marmo, piazza Verbano,Lungotevere Cadorna, Lungotevere della Vittoria, o ancora via Cassia, via della Storta, via Flaminia, via Battistini,via Trionfale, o la centralissima piazza del Popolo.(Segue)