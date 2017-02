Campidoglio: ampliate competenze Consulta a sicurezza stradale

Roma, 1 feb. (askanews) - La giunta capitolina ha ampliato le competenze della Consulta cittadina della Sicurezza Stradale rispetto ai temi della sostenibilità, inclusività e accessibilità urbana. Per effetto di tale modifica la Consulta prende la nuova denominazione "Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità". Inoltre sono stati delineati i nuovi principi per la predisposizione del Regolamento interno. Lo comunica in una nota il Campidoglio.

La Consulta è un organismo di confronto e concertazione che coinvolge tutti i settori istituzionali e i soggetti pubblici e privati operanti nei campi della sicurezza stradale, della mobilità dolce e della sostenibilità, dell'inclusività e dell'accessibilità urbana. I suoi organi saranno: il Presidente, il Vice Presidente, l'Assemblea e la Commissione di coordinamento.

Obiettivo primario della Consulta è quello di costruire una rete di relazioni fra i soggetti delle istituzioni e le rappresentanze sociali al fine sia di favorire la conoscenza delle condizioni di specificità del territorio comunale e le linee di programmazione dell'Amministrazione, sia di consentire la partecipazione attiva e propositiva di tutti i soggetti allo sviluppo delle politiche istituzionali.(Segue)