Campania, Ronghi (An): sacrosanta protesta lavoratori Sma

Napoli, 16 gen. (askanews) - "Sma campania, società della Regione Campania, allo sbando. Sacrosanta la protesta dei lavoratori e dei sindacati". Lo afferma il portavoce territoriale di Azione Nazionale, Salvatore Ronghi, secondo cui "non bastano i problemi prodotti dalla crisi economica e quella infrastrutturale ma ci si mette anche De Luca e il suo Consiglio regionale a creare preoccupazioni e allarmismo per I lavoratori di Sma". Per Ronghi, "far girare voce, da uomini vicini al presidente, che stanno per sospendere le attività alla Sma, non può che creare preoccupazioni a danno, come sempre, dei lavoratori. Allora necessita chiarezza sul futuro della società, ma anche trasparenza sulla gestione della stessa". L'esponente di An pone, infine, alcuni inquietanti interrogativi: "E' vero che è in corso un'indagine della Procura su contratti sottoscritti a dirigenti palesemente illegittimi? E' vero l'utilizzo di carte di credito aziendale utilizzate per altri scopi? Siccome parliamo di una società regionale, perché da via Santa Lucia nessuno parla per fare chiarezza?".