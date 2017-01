Campania, M5S: Arpac ha assunto dirigenti senza concorso

Napoli, 16 gen. (askanews) - La consigliera campana del M5S Maria Muscarà ha depositato un'interrogazione urgente rivolta al presidente De Luca in merito a un'inchiesta, svolta da una commissione interna all'Arpa Campania (già commissariata), secondo cui non si sarebbero rispettate le norme vigenti nell'assunzione di personale dirigente della struttura. Muscarà parla di "gravi irregolarità amministrative nella gestione del personale dell'Arpac e in particolare per ciò che attiene l'inquadramento dei dirigenti" e ricorda che "una Commissione super partes costituita da esperti esterni in sedici verbali ha scritto nero su bianco e documentato numerosi e gravi illeciti". Di qui la richiesta al governatore di chiarire "quali iniziative intenda adottare la Giunta De Luca per ripristinare la legalità nella gestione complessiva del personale Arpac". (segue)