Campania, giunta incrementa fondi per giostrine minori disabili

Napoli, 25 gen. (askanews) - Più fondi ai comuni che intendono realizzare giostrine destinate a minori disabili. Lo ha deciso la giunta regionale della Campania su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali Lucia Fortini. Nello specifico, si procederà ad uno scorrimento di graduatoria, a seguito dell'incremento delle risorse regionali destinate a finanziare la realizzazione di giostrine per minori disabili, da installare nelle aree verdi pubbliche attrezzabili a giochi dei comuni della regione. Ai 42 Comuni ammessi a finanziamento con decreto dirigenziale n.2 dello scorso 18 gennaio - spiega una nota - si vanno infatti ad aggiungere altri 58 comuni, grazie allo stanziamento di ulteriori 300 mila euro di risorse regionali.

"Tante sono state le domande idonee pervenute in risposta all'avviso pubblico a sportello - spiega Fortini - Pertanto l'amministrazione regionale ha ritenuto opportuno fare un ulteriore sforzo economico per consentire a molti altri comuni nel rispetto dell'ordine di ricezione delle domande, di dotarsi di giostrine per disabili". Per L'assessore "il provvedimento, che sarà operativo con l'approvazione del bilancio gestionale, dimostra l'attenzione che ancora una volta l'amministrazione guidata da Vincenzo De Luca rivolge al sostegno dei soggetti disabili, a partire dalla prima infanzia, nell'ambito di un sistema integrato dei servizi sociali che pone al centro la tutela dei diritti dei minori".