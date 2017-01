Campania, effettuata simulazione incendio su treno regionale

Napoli, 16 gen. (askanews) - Si è svolta ieri, nel casertano, una simulazione di un caso di incendio su treno regionale. L'operazione è servita - comunicano le Fs - a testare le procedure per gli interventi di emergenza. La simulazione ha riguardato una situazione tipo. Nello specifico, il personale di un treno regionale proveniente da Napoli e diretto a Caserta, all'altezza di un passaggio a livello tra Gricignano e Marcianise ha rilevato un principio di incendio nella parte posteriore della locomotiva. Dopo alcuni tentativi, non riusciti, di spegnere le fiamme con l'estintore di bordo, è stata informata la sala operativa. Dal momento dell'allerta si sono attivati i protocolli di emergenza con il coinvolgimento dei soggetti interessati: Protezione Aziendale, Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Servizio Sanitario 118, Prefettura. Il personale del treno, nel rispetto delle norme di sicurezza, ha disposto la discesa dal treno di tutti i viaggiatori fornendo adeguata assistenza. A quel punto, le squadre di soccorso, coordinate dalle rispettive sale operative, sono intervenute secondo le procedure previste in questi casi, provvedendo alla messa in sicurezza del treno, nonché al completo spegnimento dell'incendio e alle cure mediche necessarie. (segue)