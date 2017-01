Campania, De Luca: Commissari Sanità? Prima vanno via meglio è

Napoli, 19 gen. (askanews) - "I commissari alla sanità della Campania? Prima se ne vanno, meglio è. I più interessati al rigore siamo noi, non certo i commissari". Lo ha ribadito questa mattina - con dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista trasmessa da Canale 9 - 7 Gold - il presidente della Campania Vincenzo De Luca che proprio ieri, a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia ha insistito sulla necessità che il governo ponga fine al commissariamento del settore sanità presidente della Regione Campania. Una necessità talmente cogente da spingerlo, ha annunciato ieri De Luca, a mettere nero su bianco una richiesta ufficiale al premier Gentiloni e al ministro competente Lorenzin. "Non ho dubbi che usciremo dal commissariamento: vogliamo diventare la prima regione d'Italia per i LEA, i livelli essenziali di assistenza" ha spiegato il governatore. (segue)