Campania, Comm. Bilancio al lavoro per sfrondare emendamenti

Napoli, 23 feb. (askanews) - Potrebbe essere una seduta fiume quella della Commissione Bilancio del Consiglio della Campania convocata per le 14 di oggi sempre sul collegato alla legge di stabilità. Dopo vari rinvii l'organismo consiliare si trova ad affrontare un cospicuo numero di emendamenti e subemendamenti (che sarebbero alcune centinaia) moltiplicati nel corso dei giorni. Da quanto si apprende e in base ai ragionamenti più verosimili, l'idea della maggioranza è quella di sfrondare la mole di emendamenti all'articolato così da rimodulare il testo in sé. Alcuni consiglieri lamentano il fatto che sia arrivato "di tutto e di più", come spesso accade per provvedimenti di questa natura. Se tutto andrà come sperato, si potrebbe continuare - sempre nella giornata odierna - con una ulteriore seduta per l'esame di merito degli emendamenti dichiarati ammissibili.