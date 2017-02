Camera Commercio Roma: Capitale prima in Italia per numero imprese

Roma, 3 feb. (askanews) - A Roma e provincia sono registrate 486.284 imprese al 31 dicembre 2016, pari all'8% del totale delle imprese italiane. Roma si conferma la prima provincia in Italia per numero di imprese. Nel 2016 Roma è anche la prima provincia in Italia per aumento, in termini assoluti, del numero di imprese: il saldo tra iscritte e cessate è positivo per 9.924 unità in funzione di 30.815 iscrizioni e 20.891 cessazioni. Ci sono state, dunque, in media, 84 iscrizioni al giorno a fronte di 57 cessazioni. Il tasso di crescita è stato del +2,08% a fronte di una media nazionale del +0,68%. Sono i dati del focus sulle imprese della Camera di Commercio di Roma.

La forma giuridica prevalente è rappresentata dalle "società di capitale" con 226.563 imprese al 31 dicembre 2016 pari al 46,6% del totale delle imprese, seguita dalle "imprese individuali" con 185.138 unità pari al 38,1% della base imprenditoriale romana e dalle società di persone con 53.852 imprese pari all'11,1% del totale. Le società di capitale, oltre a essere la forma giuridica prevalente, sono anche quelle che crescono maggiormente: +4% a fronte di una crescita del numero di imprese individuali dell'1% e di una contrazione dell'1,9% delle società di persone.

Il settore più numeroso è quello del commercio con 126.997 imprese, seguito dalle costruzioni con 65.708 imprese pari, rispettivamente, al 26,1% e al 13,5% delle imprese romane. Tra le principali attività economiche, quelle che registrano la maggiore variazione % dello stock, rispetto al 2015, sono alloggio (+593 imprese pari a un incremento del 14,3%), sanità e assistenza sociale (+165 imprese pari a un incremento del 4,6%), servizi di supporto alle imprese (+1.069 imprese pari a un incremento del 4,0%), ristorazione (+913 imprese pari a un incremento del 3%).(Segue)