Bubbico: maltempo e sisma ma anno scolastico deve andare avanti

Roma, 25 gen. (askanews) - "L'anno scolastico si deve poter concludere garantendo il massimo della sicurezza per tutti, alunni e insegnanti, personale docente e non docente. Dobbiamo evitare l'allarmismo ma al tempo stesso misurare i rischi, essere consapevoli che ovviamente non esiste rischio zero". Lo ha detto a Voci del Mattino, su Radio1 Rai, Filippo Bubbico, vice ministro dell'Interno, appena rientrato dalle zone colpite da terremoto e maltempo.

"Tutti noi dobbiamo abituarci pertanto a riconsiderare una serie di questioni evitando gli eccessi. Dobbiamo anche evitare che gli amministratori locali vengano ritenuti unici responsabili. Non possiamo porli davanti al dilemma se sospendere alcune attività oppure farle continuare ed esporsi a rischi dei quali non si ha l'esatta percezione. A questo riguardo - ha concluso Bubbico - so che è in programma una riunione dell'Anci per tracciare linee guida comuni sui metodi per valutare i fattori di rischio".