Braia: in Basilicata è emergenza neve per il comparto agricolo

Roma, 12 gen. (askanews) - "Proseguono i sopralluoghi e le attività di monitoraggio per la verifica delle ripercussioni e la stima dei danni per l'agricoltura e la zootecnia lucana, a seguito delle eccezionali nevicate e gelate di questi giorni. Abbiamo convocato per lunedì 16 gennaio il tavolo verde con le organizzazioni di categoria per affrontare il tema dell'emergenza neve e delle azioni da intraprendere per il comparto agricolo di Basilicata". Lo comunica l'assessore alle Politiche agricole e forestali Luca Braia.

"Attraverso il modello messo a disposizione sul portale regionale, continuano a pervenire agli uffici centrali e periferici del Dipartimento Agricoltura le segnalazioni dei danni ricevuti da parte delle aziende agricole e zootecniche colpite dall'eccezionale evento atmosferico e dalle abbondanti nevicate.

Il 30 gennaio 2017 - conclude l'assessore Braia - è la data ultima fissata per l'invio delle segnalazioni corredate da foto. La conclusione tempestiva di tutte le visite in sito e le stima puntuale dei danni, rispettando il cronoprogramma che ci siamo prefissati con gli Uffici, ci consentirà di chiedere immediatamente lo stato di calamità, alle condizioni previste dalla norma".