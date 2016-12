Bilancio Lazio, Zingaretti: manovra storica col taglio tasse

Roma, 31 dic. (askanews) - "La manovra di Bilancio approvata oggi in Aula, conferma il volto nuovo di una Regione capace di tagliare le tasse alle famiglie, programmare investimenti nei settori strategici a partire dalla mobilità e dall'edilizia sanitaria, ridare ossigeno e sostegno allo sviluppo economico del territorio". Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "E' una manovra storica che ci permette di lasciare definitivamente alle spalle gli anni bui del rischio fallimento e raccogliamo i frutti del risanamento avviato nel 2013, come certificato di recente nel giudizio di parifica della Corte dei Conti. E' la dimostrazione che cambiare è possibile e soprattutto cambiare in meglio. Nel Lazio l'abbiamo fatto".