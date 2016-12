Bilancio Lazio, Zingaretti: lavoro di confronto e discussione

Roma, 31 dic. (askanews) - "Grazie al lavoro di confronto e discussione nella commissione e nell'aula, perché siamo coscienti che in un momento così delicato nella vita politica del Paese occorre un atto di responsabilità". Così il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, è intervenuto nelle dichiarazioni finali sottolineando in questo modo che il bilancio votato non è quello uscito dalla giunta regionale ma è diverso, cambiato, ponendo dunque l'accento sulla collaborazione che si è realizzata. Zingaretti ha citato due esempi di proposte delle opposizioni accolte nel testo finale: quella del centrodestra di prorogare la scadenza del piano casa e quella del Movimento 5 stelle sul diritto allo studio.

Zingaretti ha poi fatto riferimento alla proposta di convocare il primo consiglio regionale del 2017 ad Amatrice "non più sull'emergenza ma sulla ricostruzione", ha detto il presidente della Regione, definendo l'iniziativa "un'occasione per aprire l'istituzione all'incontro con quei territori". Zingaretti infatti aveva accolto la proposta avanzata l'altro ieri in Aula dal consigliere Pietro Di Paolo che aveva lanciato l'idea della seduta del Consiglio ad Amatrice e di una commissione ad hoc.