Bilancio Lazio, Valeriani(Pd): maxiemendamento contro sabotaggio

Roma, 30 dic. (askanews) - "Abbiamo presentato un maxi emendamento perché vogliamo esercitare un diritto che è quello della responsabilità politica. C'è un momento in cui la maggioranza, che ha più responsabilità degli altri, si deve caricare l'onere di portare a compimento alcuni percorsi amministrativi. Il bilancio è il momento più importante. Decide la maggioranza se si va a esercizio provvisorio, non decide l'opposizione". Così il capogruppo del Pd alla Pisana, Massimiliano Valeriani, a margine della sessione di bilancio del Consiglio regionale del Lazio.

"E' legittimo da parte di tutti ricorrere a tecniche d'Aula che possono ritardare la discussione e l'approvazione dei documenti. Così come è garantito il diritto delle minoranze a fare ostruzionismo, è sancito il diritto della maggioranza di stroncare questo tipo di sabotaggio. Noi vogliamo approvare il bilancio raccogliendo la parte migliore di tutti i contributi. Non facciamo nessuna prepotenza, il bilancio è uscito dalla commissione molto migliorato rispetto alla sua stesura originale e quindi è un bilancio già frutto di un lavoro concertativo. A un certo punto è apparsa abbastanza evidente la volontà di non farlo approvare nei tempi giusti. Questo lo lasciamo al comune di Roma, coinvolto molto più pesantemente in ritardi inconcepibili e gravidi di conseguenze negative", ha aggiunto.