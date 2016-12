Bilancio Lazio, Valeriani (Pd): piano casa prorogato di 4 mesi

Roma, 30 dic. (askanews) - Sul piano casa "abbiamo fatto tutto alla luce del sole. Il piano casa l'abbiamo già cambiato tre anni fa e l'abbiamo reso molto meno impattante rispetto al passato. Noi abbiamo sempre rivendicato il diritto di superare questa legge di pianificazione urbanistica. Abbiamo annunciato la volontà di presentare un testo sulla rigenerazione urbana e lo faremo a gennaio". Così il capogruppo del Pd alla Pisana, Massimiliano Valeriani, a margine della sessione di bilancio del Consiglio regionale del Lazio. "Prima di sostituire una norma bisogna garantire che non vi sia una vacatio legislativa e quindi aver messo una proroga di quattro mesi (fino a fine maggio, ndr) significa soltanto non correre il rischio che, in attesa di approvare la legge sulla rigenerazione urbana, il Lazio non abbia una legge di questo tipo. Non c'è nessuno scandalo, è tutto alla luce del sole. Supereremo il piano casa e lo faremo in Aula con una nuova legge" ha concluso Valeriani.