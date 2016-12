Bilancio Lazio, Sbardella: ottenuta la proroga del Piano Casa

Roma, 30 dic. (askanews) - "Ero stato facile profeta, all'epoca delle modifiche al piano casa, a ritenere che la proroga a gennaio 2017 non sarebbe stata sufficiente per portare in aula un provvedimento sulla semplificazione in materia urbanistica, nello specifico sulla rigenerazione. Ottenuta la proroga a questo punto non rimane che aspettare Zingaretti e la maggioranza di centrosinistra alla prova dei fatti". Così il capogruppo regionale del Lazio del Gruppo Misto, Pietro Sbardella.