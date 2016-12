Bilancio Lazio, Sartore: interventi per sviluppo territorio

Investimenti per 1,3 miliardi di euro

Roma, 31 dic. (askanews) - "Le politiche di ottimizzazione della spesa regionale realizzate in questi ultimi tre anni ci hanno messo nella condizione di adottare una manovra finanziaria che coniuga i vincoli di finanza pubblica volti al rispetto del pareggio di bilancio con l'adozione di nuove misure di riduzione della pressione fiscale nel segno dell'equità sociale e dell'attenzione ai ceti più deboli". Così l'assessore regionale al Bilancio, Alessandra Sartore ha commentato l'approvazione del Bilancio regionale di previsione 2017 approvato nella notte, ricordando il taglio delle tasse che "si accompagna ad una politica espansiva degli investimenti" per 1,3 miliardi di euro. Sartore ha ricordato che sono previste azioni di sostegno per il welfare regionale, le politiche del lavoro, lo sviluppo economico. Complessivamente possiamo parlare di una manovra di Bilancio proiettata a sostenere con interventi concreti, il reddito delle famiglie, la coesione sociale e lo sviluppo del territorio".