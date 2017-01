Bilancio Lazio, Santori (Fdi): i favoritismi di Zingaretti

Roma, 2 gen. (askanews) - "Scarsa trasparenza, aggiramento delle procedure di spesa, favoritismi come quelli elargiti a Legambiente e lobby Lgbt, sino alla vergogna in cui il presidente della Regione partecipa ai funerali delle vittime di Amatrice pagando in affidamento diretto un service televisivo affinché faccia la riprese per il maxischermo. Nelle spese del 2016 per comunicazione e immagine, c'è la sintesi di come Nicola Zingaretti ha governato sino ad oggi il Lazio, puntando tutto sull'apparenza e sull'uso disinvolto selle risorse regionali per costruire il network delle amicizie". Così Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia rispetto alle spese per la comunicazione per l'anno 2016 pari a 1 milione 776mila euro risultanti dal Bilancio regionale. "Meravigliano - dice - le risorse, ben 150mila euro, che la Regione ha riservato alla controllata Lazio Innova" annunciando di voler "andare fino in fondo e vederci chiaro sull'affidamento a Lazio Innova, presentando immediatamente un accesso agli atti per conoscere obiettivi e beneficiari dei 150 mila, riservandoci di spedire tutte le carte all'Anticorruzione".