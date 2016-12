Bilancio Lazio: ridotta l'addizionale Irpef

Roma, 31 dic. (askanews) - La manovra 2017 vale nel complesso tre miliardi e duecento milioni di euro, al netto del settore sanitario, delle risorse vincolate e delle partite tecniche. 2,7 miliardi di euro sono destinati alle spese in parte corrente e 500 milioni agli investimenti. Tra le misure che interessano le tasche dei cittadini, la rimodulazione della maggiorazione dell'addizionale regionale dell'Irpef per gli anni d'imposta 2017 e 2018 che si tradurrà in una riduzione del prelievo fiscale per i redditi superiori ai 35 mila euro tra i 106 e i 206 euro.

Confermata, per il biennio 2017-2018, l'esenzione dell'addizionale Irpef per i soggetti con reddito inferiore a 35 mila euro oltre alle altre agevolazioni previste per il 2016 in favore sia delle famiglie con reddito complessivo fino a 50 mila euro e aventi 3 o più figli a carico sia dei nuclei familiari con reddito fino a 50 mila euro aventi a carico uno o più figli disabili.

(segue)