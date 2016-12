Bilancio Lazio: nascerà la commissione consiliare sul terremoto

Roma, 31 dic. (askanews) - Tra le disposizioni, molte delle quali proposte dalle opposizioni, introdotte con il sub-maxiemendamento e approvate nella notte dal Consiglio regionale del Lazio, la proroga della scadenza del piano casa. La scadenza era prevista per il 31 gennaio prossimo, scadenza ora spostata fino all'approvazione di una proposta di legge in materia di rigenerazione urbana, non oltre il primo giugno 2017. Tra le altre disposizioni, l'istituzione di una nuova commissione consiliare speciale sul terremoto, le politiche di sostegno ai soggetti che hanno subito danni dall'esposizione all'amianto, i contributi per l'acquisto di libri agli studenti con reddito Isee non superiore a 10.633 euro, alcune norme che riguardano il diritto allo studio universitario e le collaborazioni con università straniere, le borse di studio per l'apprendimento delle lingue, incentivi a favore di spazi per 'coworker' o 'nomadworker' e per startup innovative e creative. Infine, ogni anno, la Regione conferirà il titolo di 'Città della cultura della Regione Lazio' a un comune che si sarà distinto per nello sviluppo di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale.