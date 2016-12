Bilancio Lazio, Leodori: la regione cresce ed è più equa

Roma, 31 dic. (askanews) - "Tagli alle tasse regionali, efficienza della macchina amministrativa, risorse aggiuntive per il diritto allo studio e l'istituzione della Commissione consiliare sul terremoto: con l'approvazione del bilancio e della legge di stabilità 2017 il Lazio scommette sulla crescita e si conferma più equo, vicino a famiglie e giovani". Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, ringraziando la maggioranza e le opposizioni "per i contributi forniti che sono sempre un supporto alla crescita, anche se manifestati a volte con un confronto aspro" e gli uffici e tutto il personale della Pisana. "Si chiude così un anno importante per il Consiglio regionale - aggiunge il presidente - che ha approvato oltre 30 provvedimenti normativi e trattato argomenti di peso" ed "adesso - conclude - ci aspettano le nuove sfide del 2017: a partire dalla ricostruzione di Accumoli ed Amatrice, lavoreremo tutti insieme per un Lazio ancora più equo, stabile e competitivo".