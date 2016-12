Bilancio Lazio: ecco i due maxi-emendamento su Stabilità e Bilancio

Roma, 30 dic. (askanews) - "La giunta ha presentato 2 emendamenti, uno alla 358 e l'altro alla 357". Così il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Francesco Storace, ha annunciato i due maxi emendamento presentati dalla giunta regionale del Lazio, uno alla legge di Stabilità regionale 2017 (proposta di legge regionale n. 357/2016, l'altro al Bilancio previsionale 2017-2019 della Regione Lazio (pl 358). "Il termine per i sub emendamenti è stabilito per le 16, mentre la riunione della commissione bilancio è prevista per le 16,15" ha precisato poi Storace. Immediata la reazione del Movimento 5 Stelle: "Questa cosa è vergognosa - ha detto la consigliera Valentina Corrado - ieri la maggioranza non è stata in grado di proseguire i lavori dell'Aula: noi eravamo disponibili a discutere nel merito i nostri emendamenti e invece abbiamo perso un sacco di tempo. Ma siamo matti? C'è da aprire un Cim qui, un centro di igiene mentale... Mi chiedo perché non avete voluto lavorare ieri".