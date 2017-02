Basilicata, Pittella incontra il nuovo prefetto di Potenza

Roma, 14 feb. (askanews) - Il nuovo prefetto di Potenza, Giovanna Stefania Cagliostro, ha incontrato oggi, per una visita istituzionale, il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella. In arrivo da Lucca, Cagliostro da ieri, 13 febbraio, ha preso il posto di Marilisa Magno, nominata prefetto di Bari.

Nel corso dell'incontro, in un clima di massima cordialità, il governatore lucano ha illustrato le criticità e le potenzialità della Basilicata soffermandosi sugli ultimi dati riguardanti la crescita della Basilicata sia in relazione al sistema produttivo che all'occupazione.

Il prefetto ha sostenuto, in particolare, di voler un continuare il proficuo rapporto di collaborazione istituzionale ed ha sottolineato la necessità di seguire da vicino gli enti locali, i comuni, che rappresentano il primo front office per i cittadini. Pittella e il prefetto hanno inoltre convenuto sulla necessità di rafforzare il dialogo istituzionale, a partire dal mondo della scuola, intesa come piattaforma per costruire un futuro migliore, anche riportando fra i banchi l'educazione civica.

"Nel rispetto dei ruoli sono convinto - ha concluso il presidente - che riusciremo a creare le condizioni per un percorso comune nell'interesse generale della nostra comunità". Il prefetto ha quindi salutato il presidente lasciando il seguente messaggio nel libro degli ospiti d'onore: "Grazie per l'accoglienza in questa bella terra".