Baldassarre: Roma non può accogliere nuovi migranti

Roma, 2 feb. (askanews) - "Quando ci siamo insediati c'erano migranti transitanti per strada, noi abbiamo lavorato per aumentare i posti disponibili a Roma. Una delle azioni sarà quella di ristrutturare e mettere a loro disposizione il Ferrhotel, ma ci saranno anche altri posti. Dobbiamo garantire un'accoglienza sostenibile: Roma non può accogliere nuovi migranti, ma deve qualificare e migliorare l'accoglienza, soprattutto per garantire l'inclusione sociale di coloro che vogliono rimanere".Così Laura Baldassarre, assessore alla Persona Scuola e Comunità solidale del Comune di Roma, intervenuta ai microfoni di Radio Roma Capitale.