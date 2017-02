Bagnoli, vertice in Prefettura a Napoli e manifestanti in piazza

Napoli, 6 feb. (askanews) - A Napoli protesta del comitato "Bagnoli Libera" dire no, ancora una volta, contro il commissariamento dell'ex area Italsider. Manifestanti in piazza del Plebiscito mentre, in Prefettura, si svolgeva un incontro tra il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e il governatore campano, Vincenzo De Luca.

"Il governo Renzi bis ritiri il commissariamento straordinario di Bagnoli - dicono i rappresentanti del Comitato - servono bonifiche reali e non false messe in sicurezza. Occorre un controllo e un osservatorio sui processi di bonifica e la messa in sicurezza del territorio in zona rossa. Bisogna ripristinare la balneabilità e la spiaggia pubblica, creare il parco urbano e lavoro stabile".

I manifestanti, alcune decine, hanno sfidato la pioggia esponendo striscioni e cartelli. La protesta si è conclusa senza problemi di ordine pubblico.