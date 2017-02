Bagnoli, De Vincenti: fatti passi in avanti, sono ottimista

Proposte Comune Napoli saranno portate in cabina di regia

Napoli, 6 feb. (askanews) - Le proposte avanzate dal Comune di Napoli sulla riqualificazione di Bagnoli saranno portate in cabina di regia e "integrate con quelle del Governo". A sottolinearlo il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, incontrando i giornalisti a termine di un incontro in Prefettura, al quale hanno preso parte il sindaco partenopeo Luigi de Magistris e il presidente della Regione Campania Luigi De Luca.

"Le divergenze tra le nostre proposte e quelle del Comune su Bagnoli sono minime. Anzi, su molti aspetti - ha sottolineato - ci sono delle convergenze. Ho invitato il sindaco a partecipare alla prossima riunione perché l'apporto di Comune e Regione è fondamentale. La sua risposta è stata interlocutoria, ma mi sembra siano stati fatti diversi passi in avanti, sono ottimista".