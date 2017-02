Bagnoli, de Magistris: chiudere accordo entro l'estate

Napoli, 6 feb. (askanews) - "Bisogna chiudere l'accordo su Bagnoli entro l'estate. L'intesa è a portata di mano se ci mettiamo la volontà istituzionale". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando con i giornalisti al termine dell'incontro con il il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti. "Se va come deve andare e il livello di dialogo è quello visto oggi, credo che prima dell'estate si chiuda l'intesa - ha aggiunto il primo cittadino - "Non sappiamo quando si andrà a votare ma ho la sensazione che si voglia chiudere l'accordo prima delle elezioni. È un risultato straordinario".

"Sono state determinanti le lotte popolari - ha ricordato de Magistris - ed è stata una vittoria della città. Punti fondamentali per lo sblocco della vicenda, la vittoria di questa amministrazione alle comunali e il lavoro compiuto a livello istituzionale. Anche nei momenti più difficili abbiamo lavorato - ha concluso il sindaco - anche quando ci volevano mettere i bastoni tra le ruote".