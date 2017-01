Azioni della Regione Campania per idraulico-forestali

Napoli, 25 gen. (askanews) - "Comprendiamo le preoccupazioni dei lavoratori, ma questa Amministrazione sin dal suo insediamento, ha ritenuto prioritaria la questione degli operai idraulico-forestali, insostituibile risorsa per la difesa e la valorizzazione dei nostri territori montani. A dimostrarlo, le numerose azioni messe in campo per dare risposte concrete alle istanze, rimaste disattese per anni, degli 'storici' operai a tempo indeterminato (OTI) e degli operai a tempo determinato (OTD)". Questo l'incipit di una dichiarazione di Franco Alfieri, consigliere del presidente Vincenzo De Luca con delega all'Agricoltura, indirizzata come risposta a una lettera aperta degli operai idraulico-forestali, giunta al governatore il 23 gennaio scorso. Alfieri sottolinea che, "per il triennio 2015-2017 abbiamo previsto, a favore del comparto forestale, complessivi 240 milioni di euro, ben 60 milioni in più rispetto al triennio precedente". (segue)