Auto su manifestanti, a Napoli corteo sindacati con de Magistris

Napoli, 3 feb. (askanews) - C'era anche il sindaco Luigi de Magistris al corteo degli ex Lsu organizzato a Napoli dai sindacati dopo la morte di un lavoratore, deceduto per infarto, e il ferimento di due colleghi che ieri erano in presidio nei pressi della sede del Miur per chiedere lumi circa il proprio futuro lavorativo. Una manifestazione funestata da un'auto che li ha travolti e il cui conducente è stato denunciato per lesioni gravi e omesso soccorso.

Il corteo, partito da piazza Mancini, ha attraversato le strade del centro cittadino e si è concluso in piazza del Plebiscito dove si affaccia il Palazzo di Governo. Una delegazione è stata anche ricevuta in Prefettura, così come concordato già nella giornata di ieri. Ad organizzare la manifestazione Cgil, Cisl e Uil. In piazza alcune centinaia di persone, non solo gli ex Lsu del comparto scuola, protagonisti del sit-in di ieri in via Ponte dei Francesi.

Il primo cittadino partenopeo, che ha incontrato i lavoratori prima di recarsi in via Verdi per partecipare al consiglio comunale, ha voluto esprimere "la vicinanza dell'amministrazione comunale per la tragica scomparsa di Raffaele Vettorino e per i due feriti ancora ricoverati". De Magistris ha anche annunciato che commemorerà Raffaele Vettorino e Gerardo Marotta nella prossima seduta della civica assemblea.